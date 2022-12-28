Косово: попытка деэскалации

В Косове освобождают арестованных участников протестных акций на севере края, в том числе бывшего полицейского Деяна Пантича.

Их заключение под стражу вызвало негодование среди косовских сербов, которые в знак протеста блокировали дороги на севере края. Пантич был одним из тех, кто ушел в отставку, протестуя против решения Приштины запретить сербские автомобильные номера.

Премьер-министр Косова Альбин Курти выразил недовольство в связи с освобождением экс-полицейского, которого косовские власти обвиняют в нападениях на сотрудников правоохранительных органов края.

Курти потребовал разобрать баррикады, обвинил в причастности к их возведению российскую ЧВК Вагнера и призвал миротворческие силы KFOR к действию.

Сербия перебросила новые войска к границе и заявила, что армия находится в полной боеготовности.

"Любое соглашение должно гарантировать безопасность сербов в Косово и Метохии. Это условие, о котором президент страны четко заявил несколько дней назад.

Мы должны найти политическое решение, никто не желает конфликтов, но сербская армия готова и полна решимости защищать интересы Сербии, защищать нашу страну и ее суверенитет", - подчернул в телеэфире сербский министр обороны Милош Вучевич.

Европейский союз и США, ранее направившие своих спецпредставителей в Приштину, в совместном заявлении призвали к деэскалации напряженности в Косове и максимальной сдержанности обеих сторон конфликта.