Косово подаёт заявку на получение статуса кандидата в ЕС

Косово подаёт заявку на получение статуса кандидата в ЕСКомментарии
Официальную заявку частично признанного Косова на получение статуса кандидата в члены Евросоюза передал в четверг в Праге премьер-министр Альбин Курти Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии. Эта страна сейчас исполняет обязанности председателя ЕС по ротации.
Косово - последняя из западнобалканских стран, подавшая заявку на членство в ЕС. Во вторник Брюссель дал "зеленый свет" заявке Боснии и Герцеговины
При этом понятно, что процесс вступления будет непростым, так как независимость края, провозглашённая Приштиной в 2008 году, до сих пор не признана Белградом. Не признают её и пять стран ЕС: Греция, Испания, Румыния, Словакия и Кипр.
Усугубляет ситуацию и возникшая за последние недели эскалация в Северном Косове, граждане и власти которой не признают главенства Приштины.
Состоявшийся недавно саммит в Тиране подтвердил приверженность ЕС процессу расширения Западных Балкан. Вторжение России в Украину также подчеркнуло важность стабилизации в этом хрупком регионе.