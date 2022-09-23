Россияне в Грузии: "Лучше где угодно, но только не там"...

На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс российско-грузинской границы со среды царит непривычное оживление. За считанные часы после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации на этом КПП, расположенном на живописном участке Военно-Грузинской дороги, образовалась очередь из желающих покинуть страну. С каждым днём она растёт.

Съёмочная группа грузинской редакции Euronews побывала на месте. Большинство россиян избегает разговоров перед камерой, те, кто говорят открыто, называют решение российского президента "безумием".

"Здесь пробка 10 километров. Вчера люди говорили, что за час границу переходили. Сегодня я приехал в 8 утра и вот только что, после обеда перешёл", - говорит этот молодой россиянин.

"Сегодня я разговаривал с другом, он находится в городе Краснодаре. Он сказал, что на улицах нет мужчин, сказал, что нет ни пробок, ни машин, ни мужчин, куда-то подевались все", - добавляет второй опрошенный молодой чеповек.

Российские граждане пытаются попасть в Грузию и по воздуху. С февраля 2012 года президент Михаил Саакашвили отменил визовый режим для граждан РФ, которые могут свободно въезжать на территорию страны и находиться там без визы в течение 90 дней.

"Начну искать место работы здесь, а дальше видно будет. В любом случае, лучше где угодно, но только не там...Просто всё, что было построено за 30 лет жизни в Москве, перечеркнуто: образование, учёба, девушка, абсолютно всё. Я приехал сюда пустой", - рассказал в аэропорту Тбилиси москвич Александр.

После пятидневной войны в Южной Осетии в августе 2008-го Грузия разорвала с Россией дипломатические отношения. С тех прямых авиаперелётов между двумя странами нет, но россияне прибывают из других безвизовых государств, таких как Турция, Азербайджан или Армения.