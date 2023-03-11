У берегов Италии спасено 1300 нелегальных мигрантов

Итальянская береговая охрана провела целую серию спасательных операций в Средиземном море. Меньше чем за двое суток с трех судов с нелегальными мигрантами были сняты около 1300 человек. Для сравнения, столько же нелегалов проникли в Италию морским путём за весь март прошлого года. Теперь же меньше чем за неделю в страну попали более 3000 мигрантов.

При этом в европейском пограничном агентстве Frontex заявили, что обнаружили около двух десятков судов разного размера, перевозящих нелегалов.

На этом фоне итальянские моряки обнаружили ещё одно тело жертвы кораблекрушения двухнедельной давности. Таким образом число погибших возросло до 74. Ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

26 февраля лодка с нелегальными мигрантами разбилась о скалы у побережья Калабрии. Прокуратура выясняет, правильной ли была реакция итальянских властей на сигнал, который тогда отправило агентство Frontex.