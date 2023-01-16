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Республика Беларусь

Беларусь: судят журналистов

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 Euronews
Анджей Почобут, корреспондент ведущей польской ежедневной газеты Gazeta Wyborcza и представитель польского меньшинства в Беларуси, арестованный в марте 2021 года.
Анджей Почобут, корреспондент ведущей польской ежедневной газеты Gazeta Wyborcza и представитель польского меньшинства в Беларуси, арестованный в марте 2021 года.   -   Авторское право  LEONID SHCHEGLOV/AFP

Очередной процесс над журналистом начался в Беларуси: Гродненский областной суд приступил к рассмотрению дела Анджея Почобута. Его обвиняют в разжигании национальной вражды, реабилитации нацизма и призывах к санкциям против Беларуси. 

Журналист и активист Союза поляков уже провёл в СИЗО 664 дня. В октябре 2022 года белорусский Комитет госбезопасности внес Почобута в список террористов.

Процесс проходит в закрытом режиме. Правозащитники, польские власти и международное сообщество признали его политически мотивированным.

Анджей Почобут был задержан в марте 2021 года вместе с другими активистами Союза поляков, запрещённого властями. Всех, кроме него, отпустили после вмешательства Варшавы, и они покинули страну. По данным правозащитников, Анджею также предлагали написать прошение на имя Лукашенко и уехать из Беларуси в обмен на освобождение, но он отказался.

На минувшей неделе белорусский суд вынес приговоры трем работникам СМИ. Продолжается процесс над пятью журналистами новостного портала TUT.BY. Пока нет информации о вынесении приговора Юрию Гладчуку - суд на ним начался 2 декабря.

В ближайшее время должен начаться процесс над бывшей журналисткой Ларисой Щиряковой. Против неё заведено дело "о дискредитации Республики Беларусь".  В чем суть обвинения - пока неизвестно. Профсоюзы французских журналистов SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes и Европейская федерация журналистов (EFJ) призвали к немедленному освобождению Щиряковой.