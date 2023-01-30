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Тунис

Граждане Туниса проигнорировали выборы

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 Ирина Шелудкова
Голосование в Тунисе
Голосование в Тунисе   -   Авторское право  Hassene Dridi/AP

Подавляющее большинство граждан Туниса, обладающих правом голоса, проигнорировали  второй тур досрочных парламентских выборов. Явка составила рекордно низкие 11.3%. 

В первом туре в декабре проголосовали также всего около 11% избирателей. Официальные результаты будут объявлены в среду. 

Выборы бойкотировала оппозиция —  альянс "Фронт национального спасения", включающий исламистскую партия "Ан-Нахда", социал-демократическую "Сердце Туниса" и другие влиятельные политические силы.

Досрочные выборы стали следствием противостояния президента и парламента. Оппозиции принадлежало более половины мест в нижней палате до решения о роспуске.  

Независимые наблюдатели и журналисты заявляют о нарушениях в ходе голосования в воскресенье. 

Летом 2021 года президент Туниса Каис Саид заявил, что страна неуправляема, наделил себя  расширенными полномочиями, в сентябре  объявил о частичной приостановке действия конституции. В марте 2022 года депутаты пытались отменить исключительные меры и указы главы государства, глава государства распустил парламент.  Новая конституция была одобрена по итогам  референдума (при явке 27,5%) и наделила президента всей полнотой исполнительной власти за счет полномочий законодательной и судебной ветвей власти.