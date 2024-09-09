Избирком Алжира объявил о переизбрании действующего президента Абдельмаджида Теббуна главой государства. По предварительным итогам голосования, он набрал около 97,4% голосов.

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78-летний Абдельмаджид Теббун переизбран президентом Алжира. Предварительные результаты прошедших выборов показывают, что, несмотря на сообщения о нарушениях в ходе голосования, действующий глава государства, который считается кандидатом от военных, с большим перевесом победил своих соперников - исламиста Абделали Хассани Шерифа, и социалиста Юсефа Аучиша. Он набрал 94,7% голосов, Шериф- 3,2%, Аучиш -2,2%.

Это будет второй срок Теббуна на посту президента Алжира, крупнейшей по численности населения страны Африки. Первые выборы, которые привели его к власти, были омрачены бойкотами и протестами.

Несколько часов спустя после оглашения предварительных результатов Теббун присоединился к своим оппонентам, поставив под сомнение итоги Голосования, и три кандидата совместно опубликовали заявление, в котором обвинили Избирком в объявлении противоречивых результатов.

В стране, где выборы обычно бывали тщательно срежиссированными, такие поразительные вопросы о нарушениях изумили алжирцев, которые ожидали, что Теббун победит относительно спокойно.

Неясно, что последует за тем, что все три кандидата поставили под сомнение нарушения, вызовет ли это юридические проблемы или задержат окончательное подтверждение результата.

Подсчет, опубликованный в воскресенье, дал Теббуну общую долю голосов, которая была намного больше, чем 87%, которые Владимир Путин получил на мартовских выборах в России, и 92%, которые Ильхам Алиев получил на февральских выборах в Азербайджане.

Однако усилия Теббуна и членов его правительства по повышению явки избирателей для демонстрации легитимности, по-видимому, не увенчались успехом. В воскресенье стало известно, что в выборах приняли участие 5,6 млн из примерно 24 млн избирателей. Такой высокий уровень воздержания, который остается неофициальным, превзойдет президентские выборы 2019 года, когда в них приняли участие 39,9% избирателей.

Чиновники не объяснили, почему они ранее объявили о явке избирателей в 48% на момент закрытия избирательных участков. До того, как три кандидата присоединились к обсуждению несоответствия, оба соперника Теббуна выразили обеспокоенность по этому поводу, сославшись на свои собственные подсчеты.