Renault сокращает свою долю в Nissan с 43,4 % до 15 % в рамках крупной перебалансировки автогигантов. Это уравняет пакет акций обеих компаний, объединённых в 1999 году в союз, который переживал как хорошие времена - так и серьёзные кризисы доверия.

Неравенство между холдингами было причиной трений, особенно после того, как Nissan стал намного более прибыльным, чем Renault.

Французский производитель продаст свои акции не сразу, а передает их в траст с ограниченным правом голоса.

Напряженность между двумя группами, связанная с первоначальным дисбалансом в их перекрёстном владении акциями, достигла пика после истории с бывшим главой автомобильного альянса Карлосом Гоном, арестованным в конце 2018 года в Японии по обвинению в финансовых правонарушениях и бежавшим в Ливан.