Nissan примирился с Renault

Спор окончен. Автоконцерн Nissan пошел на уступки и согласился с требованиями своего основного партнера Renault.

Японская компания разрешила расширить число французских представителей в трех своих комитетах, которые будут учреждены с целью усиления контроля над аудитом, вознаграждениями и назначениями среди менеджеров высокого звена.

В частности, помимо председателя совета директоров Renault Жан-Доминика Сенара в них будет включен и главный исполнительный директор концерна Тьерри Боллоре.

Причем Сенар станет также заместителем председателя правления.

Ранее в Renault угрожали сорвать планы Nissan провести внутреннюю реформу, так как полагали, что в результате нее уменьшится влияние французской стороны на политику японского партнера.

Необходимость в изменении системы управления Nissan появилась после того, как токийская прокуратура в прошлом году арестовала по подозрению в финансовых злоупотреблениях бывшего главу японской корпорации Карлоса Гона.