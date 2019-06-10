Разногласия между Renault и Nissan

Французский автопроизводитель Renault может не позволить своему японскому партнеру Nissan провести реформу управления компанией.

Голосование, как ожидается, состоится на предстоящем годовом собрании акционеров, намеченном на 25 июня.

Nissan предлагает создать три комитета, которые отвечали бы за кадровые решения, денежные вознаграждения и аудит. В Renault с нововведением не согласны.

В связи с возникшими разногласиями, министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр побеседовал со своим японским коллегой:

"Мы провели переговоры с господином Сэко. В связи с чем, мы действительно надеемся на сохранение и укрепление альянса Renault-Nissan".

В случае создания трех комитетов отвечающих за управление концерном, Renault для защиты своих интересов требует от Nissan право выбрать одного либо двух членов для каждой новой структуры управления.

В противном случае французский автопроизводитель грозит заблокировать голосование.

Для принятия реформы необходимо две трети голосов. Renault, у которой 43% акций, может воздержаться от голосования. В таком случае сделка не состоится.