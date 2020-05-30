Протесты рабочих Renault и Nissan

Работники завода Renault в городе Мобёже на севере Франции объявили забастовку в знак протеста. против планов автопроизводителя объединить их предприятие с заводом в Дуэ в 70 км отсюда. При этом производство электрооборудования модели Kangoo из Мобёжа будет передано в Дуэ.

В субботу по призыву профсоюзов тысячи людей прошли маршем 6 километров от завода до мэрии Мобёжа. На предприятии города работают 2100 человек. Оно закрыто с утра пятницы.

Демонстранты возмущены:

- Они обращаются с нами, как с рабочими в Китае! Мы столько сделали для этого завода, а теперь они вышвыривают нас вон. Да они просто издеваются над нами!

- Мне грустно.. не могу в это поверить. Двадцать лет тому назад такое казалось немыслимым... Даже и вчера ещё мы надеялись, что дела пойдут на лад, но вот...

Nissan, часть альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, также сокращает штат. Испанские власти пообещали сделать все возможное, чтобы помешать закрыть автомобильный завод группы в Барселоне, на котором работают 3000 человек. Здесь также идут массовые протесты.

Закрытие завода боа Nissan в Барселоне - ощутимый удар по четвёртой экономике еврозоны на фоне растущей безработицы и наступающей из-за коронавирусного кризиса рецессии.

Испанское правительство, которое после встречи с представителями альянса в январе обещало, что работа на заводе будет гарантирована, призывает Nissan рассмотреть другие варианты решения проблемы.

Региональное правительство Каталонии также призвало Nissan пересмотреть свое решение и заявило, что предложило автомобилестроителю пакет помощи в размере 100 млн. Евро для производства новых моделей, но ответа пока не получило.

Несмотря на переживаемые трудности, планы по реструктуризации и сокращению 15000 сотрудников по всему миру, руководство Renault заявило, что продолжит участие в гонках "Формулы-1".