Рейд испанской полиции: кокаин обнаружили на борту судна для перевозки скота

Испанская полиция изъяла 4500 килограммов кокаина на борту судна для перевозки скота. В официальном заявлении говорится, что спецоперация проводилась у Канарских островов в начале недели.

Стоимость нелегального груза оценивается в 105 миллионов евро.

В ходе рейда арестованы 28 членов экипажа судна "Orión V", которое шло из Колумбии под флагом Того. Правоохранительные органы следили за ним на протяжении двух лет.

Как сообщает газета "El País", задержанные находятся под стражей, но остаются на борту, чтобы присматривать за 1750 коровами, пока принимается решение о том, что делать с судном и животными.

Всего с начала года в районе Канарских островов профильные ведомства уже изъяли 9 тонн наркотиков.