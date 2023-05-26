Полиция Перу перехватила 58 килограммов кокаина в брикетах со свастикой

Не только спаржа, но и наркотики: на борту судна с агропродукцией, следовавшего из Эквадора, обнаружены 50 блоков кокаина с символикой нацистской Германии.

Перуанская полиция объявила об изъятии 58 килограммов кокаина в брикетах с нацистским флагом и рельефной надписью "Гитлер".

Находка была сделана в северном порту Пайта, недалеко от границы с Эквадором, на судне SC Anisha R под либерийским флагом. По словам полицейских, незаконный груз пытались переправить в Бельгию.

Наркотики были спрятаны в вентиляционной системе контейнера, перевозившего спаржу. Всего в ходе операции силовики обыскали около восьмидесяти контейнеров. О каких-либо задержаниях на борту пока не сообщается.

Власти Перу отмечают, что кокаин часто находят в пакетах, помеченных различными странными символами, но со свастикой столкнулись впервые.

По данным ООН, южноамериканская республика занимает второе место в мире по выращиванию коки, из листьев которого производится кокаин.

В прошлом году правоохранительные органы изъяли около 22 тонн наркотика, в том время, как общий объём производства кокаина оценивается в 400 тонн ежегодно.