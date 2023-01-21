Противостояние в Перу: число жертв растёт

Число погибших в ходе беспорядков в Перу возросло до 60.

В пятницу протесты с требованиями провести досрочные выборы и освободить экс-президента Педро Кастильо вспыхнули с новой силой и привели к столкновениям недовольных с полицией.

Власти сообщили о "серьёзном ущербе" для инфраструктуры в историческом центре Лимы и попытках захвата полицейского участка на юге страны.

Второй день подряд акции собирают тысячи участников. В Перу установлены около сотни блокпостов.

Согласно обозревателям, текущее противостояние отражает разрыв между столичными элитами и жителями сельских районов – основным электоратом снятого с должности Кастильо.