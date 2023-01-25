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Перу

Президент Перу Дина Болуарте готова уйти в отставку

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 Euronews
Протесты в Лиме
Протесты в Лиме   -   Авторское право  Guadalupe Pardo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Тысячи людей вышли на улицы Лимы после того, как президент Перу призвала к "перемирию" участников демонстраций, сотрясающих страну почти два месяца.

По словам Дины Болуарте, наркоторговцы и контрабандисты организовали "военизированные силы", цель которых "посеять хаос" в стране для своих политических целей.

Дина Болуарте также заявила, что после назначения даты досрочных выборов она намерена уйти в отставку.

С первой минуты моего вступления в должность я призвала к перемирию с Конгрессом. Теперь я призываю мою любимую страну к национальному перемирию, чтобы установить диалог и определить повестку дня для каждого региона
Дина Болуарте
президент Перу

Протесты начались в Перу в начале декабря после ареста бывшего президента страны Педро Кастильо.

Участники акций требуют отставки сменившей его на посту Дины Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в этом году и созыва конституционной ассамблеи.

За это время жертвами столкновений с силами правопорядка стали более 50 человек.