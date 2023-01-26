"Танковая коалиция" для Киева: обучение и доставка займут месяцы

"Танковая коалиция" для Киева: обучение и доставка займут месяцыКомментарии
Президент Украины приветствовал передачу западными странами Киеву современных танков, назвав их "танковой коалицией".
Владимир Зеленский поблагодарил Германию и США за решение отправить в зону боевых действий 45 "Леопардов" и "Абрамсов".
О намерении поделиться своими запасами боевых машин выразили и другие страны. В целом Украина может получить более 150 западных танков разных образцов. На их доставку и обучение потребуется несколько месяцев.
Пентагон заявляет, что в ближайшее время начнет обучение украинских военных в преддверии предполагаемого весеннего российского наступления.
В Киеве считают, что прибытие западных танков станет поворотным моментом в противостоянии России.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские "Абрамсы" "сгорят так же, как и все остальные", а их высокая стоимость, по его мнению, "ляжет на плечи европейских налогоплательщиков".
В Москве говорят, что решение о поставках танков Украине Берлин принял под давлением Вашингтона.
По словам Владимира Путина, американские войска в Германии юридически остаются оккупационными, а сама страна "никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством".