Leopard можно считать эквивалентным трем российским танкам - эксперт

Основную часть украинского танкового парка составляют старые модели Т-72 советского производства. Многие из них уже уничтожены российской армией, которая также использует их в войне и потеряла сотни единиц. Неясно, каковы реальные запасы танков украинской армии, но Киев неделями просит о срочной доставке западных танков.

Немецкие танки Leopard 2 были у всех на слуху, но есть и другие современные и хорошо вооруженные танки, которые могут быть отправлены в Украину в ближайшее время

На бумаге танки, которые Запад готов поставить Украине, превосходят Т-72 советской концепции, поступившие на вооружение в 1970 году и до сих пор задействованные в операциях ВСУ.

Т-72 старше Leopard2 , M1Ambrams, Challenger2 и Leclerc, хотя, как и все остальные, подвергался модификациям. В целом западные танки быстрее, лучше оснащены, хотя и имеют схожую дальность действия.

Большим преимуществом Leopard является их доступность.

Об этом говорит Пере Ортега, эксперт в области военной промышленности, безопасности и обороны Центра Деласа: "Германия поставила Leopard двенадцати странам. Поэтому существует большая вероятность того, что эти государства, входящие в НАТО, предоставляют комплектующие, заряды и снаряды, которыми они стреляют".

Обучать обращению с Leopard будет проще. Эксперты говорят, что среднее время обучения составит около пяти недель. Возможности стрельбы или калибр орудий аналогичны советской модели Т-72. Но...

Пере Ортега, эксперт в области военной промышленности, безопасности и обороны Центра Деласа: "Технологии, которые встроены в Leopard, такие, как ночное и лазерное видение, были не столь развиты в советское время. Таким образом, один Leopard можно считать эквивалентным трем российским танкам, Хотя у России гораздо больше танков, чем у Германии".

Помимо Leopard Украина просит у стран НАТО 300 танков западного производства. Среди них - Challenger 2, о поставке которых объявил премьер Великобритании Риши Сунак.

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявил 23 января, что попросил своего министра обороны "проработать" идею отправки в Украину некоторого количества французских боевых машин Leclerc.