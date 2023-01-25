Президент США объявил о решении поставить Украине 31 танк M1 Abrams

Президент США Джо Байден объявил о решении поставить Украине 31 танк M1 Abrams ("Абрамс") американского производства.

По словам Байдена, речь не идет об угрозе наступательного характера для России. Он также отметил, что этот шаг подтверждает единство международного сообщества в вопросе поддержки Украины.

Байден заявил, что это позволит усилить способность Украины защищать свою территорию и добиваться своих стратегических целей, "потому что танки "Абрамс" — самые функциональные танки в мире".

Байден заявил, что США помогают Украине оборонять и защищать украинскую землю и эти действия не представляют угрозы для России.

О решении объявлено всего через несколько дней после того, как Вашингтон возразил против отправки тяжёлой техники, несмотря на призывы Киева и давление союзников на Берлин по вопросу поставок Украине боевых танков "Леопард" немецкого производства.

В Кремле план поставки "Абрамс" Украине назвали провальным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду заявил:

"Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность и этой идеи тоже. Просто по технологическим аспектам это такой план достаточно провальный, а главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит Вооруженным силам Украины".

По словам Пескова, плата за поставки ляжет бременем на плечи европейских налогоплательщиков: "Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные. Стоят только они очень дорого, и все это ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих и скорее всего с хорошими барышами".

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил президента Украины Владимира Зеленского, что союзники по альянсу будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.