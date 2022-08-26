Нидерланды: жители городка Тер-Апель устали от беженцев

Жители нидерландского города Тер-Апель вышли на марш протеста против присутствия здесь мигрантов. У переполненного центра для приема просителей убежища скопились сотни беженцев. Демонстранты возмущены поведением нелегалов. "Они нарушают наше спокойствие", - утверждают манифестанты.

Эрик Весселс, местный житель: "Причина протеста в том, что нам надоели всякие неприятности, например, воровство в магазинах. Людям угрожают, их запугивают, взламывают машины и дома. С нас достаточно. Вот сейчас мы видим тех, кто стоит у центра приема беженцев. Мы говорим, что приветствуем настоящих беженцев, людей из Украины, или тех, кто спасается от от исламского терроризма. Но этих африканских молодых людей мы больше не в состоянии терпеть".

В течение нескольких ночей около семисот мигрантов спали на открытом воздухе. В лагере, рассчитанном на 2000 человек не хватает мест. Обработка заявлений идет очень медленно, порой на это уходят месяцы. Большинство людей, прибывающих в Тер-Апель, — сирийцы, спасающиеся от гражданской войны.

Ибрагим Альфаваль, беженец из Сирии: "Я уже три дня нахожусь здесь. Было очень холодно. Прошлая ночь была ветреной. Из-за сильного ветра после трех часов утра мы никак не могли уснуть. Мы не чувствуем себя в безопасности, потому что находимся за пределами центра для беженцев. Мы туда не заходим, нам не разрешают".

Власти Нидерландов пытаются найти людям временное жилье. А пока беженцам оказывают помощь сотрудники Красного Креста.