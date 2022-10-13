В Дании выросло число краж в супермаркетах

В Дании процветают магазинные кражи. Их число значительно выросло за последние пять. Воск для волос, крем для кожи, зубная паста, а также продукты питания незаметно исчезают в сумочках посетителей датских супермаркетов.

Серен Нильсен, менеджер супермаркета: "Вы просто вскрываете упаковку, достаете содержимое и кладете это в карман. Затем пустую коробку возвращаете на полку". "Сейчас мы наблюдаем увеличение воровства обычных продуктов питания и особенно сыра. Много сыра исчезает".

Одна из причин такого поведения, считают ритейлеры, высокие цены. В результате инфляции, дорожает все - продукты питания, электричество, природный газ. В сентябре инфляция достигла 10%, впервые с 1982 года. Вот мнение представителя научного сообщества.

Расмус Манксгаард, доцент Ольборгского университета: "Есть криминологические исследования, которые показывают, что при увеличении инфляции растет число деяний, связанных с незаконным обогащением".

Бороться с инфляцией датские политики намерены в основном за счет снижения налогов. Пока же воровство остается головной болью для владельцев супермаркетов.