Испания: при нападении с мачете на церкви убит священнослужитель

Испанская полиция проверяет версию о теракте после нападения с мачете на церкви в городе Альхесирас в провинции Кадис, в результате которого погиб 1 человек и четверо ранены.

Как сообщается, нападавшим оказался 25-летний марокканец Ясин Канджаа, ранее неизвестный полиции. Он был задержан сразу после инцидента.

Накануне вечером мужчина вошел в церковь Сан-Исидро в центре города и начал спорить с прихожанами, заявляя им, что они должны следовать исламу.

Позже он покинул церковь, но вернулся с мачете и напал на священника, нанеся ему серьезные ранения.

Сразу после этого злоумышленник отправился в церковь Ла Пальма, расположенную всего в 200 метрах от первой, где устроил дебош и напал на 74-летнего священнослужителя. Тот выбежал на улицу, но был пойман нападавшим и получил смертельные ранения.

Городской совет Альхесираса объявил день официального траура.