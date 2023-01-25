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Германия

Нападение с ножом в поезде на севере Германии

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 Кнарик Хачатрян
Поезд, в котором произошло нападение, на станции Брокштедт ( север Германии)
Поезд, в котором произошло нападение, на станции Брокштедт ( север Германии)   -   Авторское право  AP/Jonas Walzberg/dpa

Брокштедт на севере Германии ещё не оправился от потрясения после нападения с ножом в поезде, в результате которого погибли два человека и пятеро получили ранения.

Поезд, следовавший по маршруту Киль — Гамбург, остановился на станции Брокштедт, где оставался заблокированным в течение нескольких часов.

Предполагаемый нападавший задержан. Немецкая полиция пока ничего не сообщила ни о его личности, ни о возможных мотивах поступка.

Германия в течение многих лет находится в состоянии повышенно готовности в отношении джихадистских и праворадикальных экстремистских группировок, которые не раз совершали смертоносные теракты в стране.