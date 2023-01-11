Нападение с ножом в Париже: шесть пострадавших, преступник нейтрализован

Шесть человек получили ранения в результате нападения с ножом в Париже.

Инцидент произошел около 7 утра по местному времени на северном вокзале столицы. Движение поездов нарушено.

Злоумышленник был оперативно нейтрализован. При задержании он получил три огнестрельных ранения. По данным властей, он находится в больнице в критическом состоянии.

Как сообщается, один из полицейских, вынужденных применить оружие, возвращался с работы домой.

Мотивы преступника выясняются. Версия о теракте пока не рассматривается.

На место происшествия прибыли министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.