От-кутюр: Рахул Мишра привёз в Париж "Космос"

"Чем больше мы пытаемся узнать о космосе, тем меньше знаем на самом деле; чем глубже погружаемся в себя, тем больше там находим неизведанного", – с таким девизом и желанием приоткрыть тайны бытия приступил к работе над новой коллекцией Рахул Мишра, один из ведущих кутюрье Азии.

Его работы с опорой на традиции создаются в огромном ателье в пригороде Нью-Дели. Несколько десятков ремесленников, сидя на циновках, покрывают полупрозрачные ткани вышивкой.

Это коллекция о том, что каждое крошечное существо, каждая капля дождя - это космос, равно как и вся солнечная система, другие галактики, всё, что в нашем понимании входит во вселенную. И мы тоже – часть космоса. Рахул Мишра Модельер

Аллегория "Большого взрыва", контуры животных и рыб, светящиеся узоры, пульсирующее движение медуз – проект "Космос" индийского модельера для Парижской недели моды экстравагантен даже по французским меркам, но Мишра не приемлет и намёка на сдержанность.

"В мире и так много красивой одежды, моя должна быть эффектной", – говорит кутюрье.