Быстрая мода - враг экологии

Быстрая мода или фаст-фэшн оказывает огромное воздействие на планету. За последние 15 лет модная индустрия удвоила объемы производства. Однако сейчас растет интерес к круговой модели производства.

Этот барселонский бренд Infinit Denim, который занимается переработкой отходов, уже использовал повторно 30 тонн джинсовой ткани.

Камилла Корсини, дизайнер Ассоциации устойчивой моды Барселоны: "Они дают ткани новое применение, либо перерабатывая ее в другие изделия, такие как сумки, кошельки, либо, измельчая ее и превращая в новую ткань, на основе которой создают свою коллекцию одежды".

Натуральные волокна, такие как хлопковый деним, гораздо легче перерабатываются, чем синтетические или смешанные. Только в Испании каждый житель ежегодно выбрасывает в среднем 23 кг одежды. И лишь 12% от этого количества перерабатывается.

Кристина Хинер, Euronews: "Переработка таких изделий - это один из возможных шагов. Также важно сократить потребление ресурсов и загрязнение окружающей среды в процессе изготовления тканей".

Жозеп Море - генеральный директор предприятия по отделке и окраске текстиля, одного из самых загрязненных в отрасли. Его фабрика добилась снижения использования ресурсов благодаря цифровизации оборудования, которое контролирует потребление воды и выбросы углекислого газа.

Жозеп Море, генеральный директор Hidrocolor:"У нас есть станция очистки воды - 20 лет назад там был установлено оборудование для фильтрации выбрасываемых газов. Очистной станции 37 лет, фильтру - 20. За эти 20 лет мы собрали 59 тысяч литров нефти, которая иначе попала бы в атмосферу. Эта нефть входит в состав тканей".

Компания также работает над "экологической" системой окрашивания. Однако индустрия моды, жалуется директор фабрики, пока не готова платить больше за медленную и циркулярную модель производства текстиля.

Мар Исла, кафедра циркулярной экономики и устойчивого развития, Университет Помпеу-Фабра: "Большое количество потребителей одежды находится на Западе, но 80% продукции поступает из Азии, и способ производства также очень неравнозначен. Мы должны изменить способ потребления. Мы не можем выбрасывать вещи. Мы должны подумать об этом, когда их покупаем. Что происходит, когда футболка стоит 8 евро? Что стоит за этой ценой?"

Потребители и их привычки - важная часть головоломки по сокращению объемов "дешевой" одежды. Но главную роль в переходе к более экологичной и циркулярной модели, как говорят эксперты, должна сыграть индустрия моды.