Украина: "хаки - цвет защиты"Комментарии
С начала российского вторжения в Украину президент Зеленский оделся в хаки. Как главнокомандующий армией, отмечает Таня Соловей, исследователь истории моды и бывший журналист Vogue, он мог носить национальную военную форму, но предпочёл футболки, ветровки, брюки и кроссовки зеленоватых оттенков.
Как констатировали журналисты агентства Франс Пресс на улицах Киева, украинцы последовали примеру своего лидера. Даже гражданские лица, находящиеся далеко от линии фронта, переняли дресс-код хаки для повседневной жизни и даже сделали этот цвет средством коммуникации.
Линия одежды "Авиация Галичины" была создана в 2014 году; в этом она стала ещё более популярной - благодаря моделям с известным высказыванием в адрес "российского корабля" или посвященным защитникам Мариуполя.
При том военное положение запрещает гражданским лицам в Украине носить военную форму или любую одежду, которая может выдать себя за таковую. Нарушителям грозит штраф в размере до 3 400 гривен (или 92 доллара).