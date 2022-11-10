Украина: "хаки - цвет защиты"

С начала российского вторжения в Украину президент Зеленский оделся в хаки. Как главнокомандующий армией, отмечает Таня Соловей, исследователь истории моды и бывший журналист Vogue, он мог носить национальную военную форму, но предпочёл футболки, ветровки, брюки и кроссовки зеленоватых оттенков.

Как констатировали журналисты агентства Франс Пресс на улицах Киева, украинцы последовали примеру своего лидера. Даже гражданские лица, находящиеся далеко от линии фронта, переняли дресс-код хаки для повседневной жизни и даже сделали этот цвет средством коммуникации.

Да, многие люди стали носить одежду цвета хаки. Вообще-то мне это нравится, потому что ассоциируется с войной. Мы все должны помнить о ней и помогать, чем можем. Стало модно быть солдатами и выглядеть как они Денис агент по недвижимости, 30 лет, житель Киева

Дело в том, что в 2014 году мой брат ушел на войну, а в 2015 году он погиб. И для меня цвет хаки - это цвет защиты, способ защитить себя... Наталья бухгалтер, 49 лет, жительница Киева

Линия одежды "Авиация Галичины" была создана в 2014 году; в этом она стала ещё более популярной - благодаря моделям с известным высказыванием в адрес "российского корабля" или посвященным защитникам Мариуполя.

Во-первых, через одежду легче показать свою позицию. Во-вторых, наш бренд перечисляет часть денег в армию, мы помогаем отдельным подразделениям. Это также выражение патриотизма, способ показать, что ты поддерживаешь свою страну Наталья Кулик продавец одежды марки "Авиация Галичины", 42 года, Киев

При том военное положение запрещает гражданским лицам в Украине носить военную форму или любую одежду, которая может выдать себя за таковую. Нарушителям грозит штраф в размере до 3 400 гривен (или 92 доллара).