Туринский "Ювентус" лишился очков и надежд из-за финансовых нарушений

Федеральный апелляционный суд Италии лишил туринский "Ювентус" 15 очков. Команда опустилась с третьего места в турнирной таблице чемпионата страны на десятое. О надеждах выиграть Серию А можно забыть.

Руководство клуба попалось на финансовых махинациях и вынуждено было уйти в отставку.

Экс-президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и бывший исполнительный директор Маурицио Арривабене отстранены от футбольной деятельности на два года, бывший спортивный директор Фабио Паратичи — на 30 месяцев, бывший вице-президент Павел Недвед — на восемь.

Аньелли, Арривабене и Недвед покинули свои должности в ноябре. Их и других руководителей клуба обвиняют в нарушениях, связанных с финансовым управлением "Ювентусом": в подтасовке отчетности и завышении сумм трансферов.

Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор в отношении других клубов. "Сампдория", "Про Верчелли", "Дженоа", "Парма", "Пиза", "Эмполи", "Новара" и "Пескара" не понесли наказания.

Глава ассоциации "Друзья Ювентуса" Паоло Бертинетти весьма разочарован решением.

"Отняли столько к очков, что "Ювентус" не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов, и даже в Лигу Европы. Конечно, можно выиграть Кубок Италии и таким образом выйти в еврокубки, но я думаю, что при наличии соответствующих документов УЕФА все равно найдет уловку, чтобы исключить "Юве" и из Лиги Европы", - посетовал Бертинетти.

Жители Турина, в котором два футбольных клуба (помимо "Юве" есть еще и "Торино") по-разному отнеслись к решению суда - в зависимости от футбольных пристрастий.

Болельщица "Юве": "Было бы справедливо привлечь и другие команды! Нечестно, что только "Ювентус" наказан. Ведь все понимают, что, будучи акционерным обществом, клуб имеет обязательства перед своими акционерами!"

Когда вопрос о наказании для "Старой синьоры" задали болельщику "Торино" он ответил коротко: "Я просто счастлив!"

"Ювентус" наказывался в судебном порядке и ранее. В 2006 году клуб исключили из Серии A после того, как было доказан факт подкупа арбитров. Экс-президент "Юве" Лучано Моджи был пожизненно отстранен от футбола.