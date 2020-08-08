Андреа Пирло возглавил "Ювентус"

Место Маурицио Сарри занял Андреа Пирло. 41-летний Пирло возглавил итальянский "Ювентус", в котором отыграл пять сезонов. Это первая тренерская должность бывшего профессионального футболиста.

Несмотря на победу над "Лионом" в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1), "Ювентус" не смог выйти в 1/4 финала. Криштиану Роналду дважды забил "Лиону", но пенальти Мемфиса Депая решил судьбу итальянского клуба.

На официальном сайте "Ювентуса" появилось сообщение, что клуб хотел бы поблагодарить тренера за новую страницу в истории команды, связанную с победой в девятом чемпионате подряд.

После своего прихода в клуб в прошлом сезоне, Маурицио Сарри продлил чемпионскую серию "Ювентуса", но допустил осечку на европейском уровне. Победы в Лиге чемпионов Турин ждет с 1996 года. Сможет ли "Профессор" Пирло принесте долгожданный трофей своей команде?