"Барселона", "Реал" и "Ювентус" могут лишиться Лиги чемпионов

"Барселоне", "Реал Мадриду" и "Ювентусу" грозит исключение из участников Лиги чемпионов.

УЕФА завела дело в отношении не покинувших Суперлигу клубов. Такое решение принято после расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплинарным вопросам. Производство возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций ранее объявил, что передаст дело о трех клубах, не покинувших проект Суперлиги, в компетентные дисциплинарные органы УЕФА. Позднее "Барселона", "Ювентус" и "Реал" заявили, что продолжат настаивать на реформах современного футбола, несмотря на "давление и угрозы" со стороны УЕФА. Клубы подчеркнули, что готовы при необходимости пересмотреть предложенный подход к Суперлиге, но не откажутся от идеи турнира, "зная о потребностях и системном кризисе в футбольной отрасли".

Исключение "Барселоны", мадридского "Реала" и "Ювентуса" из Лиги чемпионов может произойти, если такое решение УЕФА поддержит Спортивный арбитражный суд при последующих апелляциях клубов. Заменить дисквалифицированные команды в Лиге чемпионов могут "Реал Сосьедад", "Бетис" и "Наполи".

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.