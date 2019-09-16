Защитить "Ювентус" от собственных фанатов

12 лидеров фан-групп футбольного клуба "Ювентус" арестованы итальянской полицией. Они обвиняются в создании преступного сообщества, отмывании денег, насильственных действиях и вымогательстве при отягчающих обстоятельствах.

Представители "Ювентуса" связались с полицией около года назад, когда после отмены привилегий некоторым экстремистски настроенным фан-группам их лидеры стали угрожать руководству клуба. Они добивались возвращения прежних привилегий - в частности, выдачи бесплатных билетов на домашние матчи, чтобы заниматься их спекуляцией. В понедельник полиция провела 39 обысков в 14 городах северной и центральной Италии. Среди арестованных - известные лидеры ультрас Drughi, Tradizione-Antichi valori, Viking и Nucleo 1985.

Правоохранительные органы продолжают обыски в ряде итальянских городов. Расследование ведется в отношении ещё 40 человек, подозреваемых в связях с преступной группировкой.

Туринский "Ювентус" - самый титулованный клуб Италии, в прошлом сезоне его команда в 35-й раз стала чемпионом страны.