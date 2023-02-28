Турне Блинкена по Центральной Азии: схватка Вашингтона с Москвой за регион?

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с первым официальным визитом в Казахстан в рамках своего турне по странам Центральной Азии.

В Астане глава американской дипломатии встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, который заявил, что республика готова развивать стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами.

Токаев отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более $62 млрд.

В Астане Блинкен примет участие в заседании министров группы "5+1". Помимо Казахстана, в нее входит Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан, а также США.

Эксперты рассматривают турне Блинкена как попытку Вашингтона переманить на свою сторону страны региона, исторически и геополитически тесным образом связанные с Россией.

Еще год назад подобные усилия не возымели бы желаемого результата, но война в Украине изменила многое. Давление Запада на страны Центральной Азии пока не столь сильное. Учитываются тут и прочные экономические связи с Москвой — именно через бывшие советские республики в Россию идет значительная часть параллельного импорта после введенных санкций.