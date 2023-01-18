English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Казахстан

Морозы в Казахстане – испытание для животных

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
Бездомные животные страдают от арктических холодов в Казахстане.
Бездомные животные страдают от арктических холодов в Казахстане.   -   Авторское право  Скриншот из видео Radio Free Europe/Radio Liberty via EBU

Дискомфорт для людей, страдания и смертельный риск для животных  – бездомные кошки и собаки пытаются пережить суровую зиму на улицах Астаны.

В столице Казахстана ночная температура опускается за -20°С. Эта ситуация беспокоит ветеринаров и волонтёров шелтеров. 

Ольга Пушкарёва, волонтёр: "Животное просить не может, оно будет просто сидеть и смотреть молящими глазами".

Приюты переполнены, активисты просят местных жителей оставлять животным еду и брать их на обогрев.

Акку Сейтиматова, сотрудник приюта для бездомных животных: "Ежедневно мы получаем около 200 обращений. Звонят беспрерывно, попадаются очень настырные люди, предлагают деньги. Но что делать с котом? Мест-то нет".

Как сообщает служба "Казгидромет", в ближайшие дни в большинстве регионов страны морозы не отступят.

Журналист • Alexander Kazakevich