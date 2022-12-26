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мир

Небывалые морозы в Америке

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 Вероника Доваль
Снежные заносы в США
Снежные заносы в США   -   Авторское право  Bridget Haslinger/AP

Жертвами снежного шторма и холодов в США по последним данным стали по меньшей мере 46 человек. Смертельные случаи были зафиксированы в 12 штатах.

Из-за непогоды в последние дни в Соединенных Штатах были отменены тысячи авиарейсов. Накануне в рождественское утро более чем у 200 тысяч жителей страны из-за снежной бури отключилось электричество.

В частности, сильный шторм обрушился на город Буффало в северо-западной части штата Нью-Йорк. Там снежные заносы достигали 2 с половиной метров, а сотрудники службы экстренной помощи не смогли добраться до многих районов.

По словам губернатора Нью-Йорка, этот шторм войдет в историю как самый разрушительный в истории Буффало.

Кэти Хоукул, губернатор штата Нью-Йорк: "Мы находимся в состоянии войны. Это война с матерью-природой. И она обрушивает на нас все, что у нее есть, с поздних часов четверга, в пятницу, в субботу, а теперь и в рождественское утро. И это войдет в историю как самый разрушительный шторм в длинной, богатой истории Буффало, который пережил много сражений, много крупных штормов".

Редкое печальное зрелище в Южной Флориде. Здесь на улицах лежат замерзшие во время обрушившегося зимнего шторма игуаны. Они упали с деревьев, на которых живут. В большинстве случаев, если их оставить в покое, рептилии выживут и "разморозятся", как только потеплеет.