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мир

Москвичи рассказали, как переносят морозы

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 Euronews
Москва, Россия
Москва, Россия   -   Авторское право  AFP TV

В то время как в некоторых европейских городах из-за необычайно теплой зимы на деревьях распустились почки, в Москву после новогодних праздников пришли лютые морозы.

Синоптики предупреждали, что с 6 по 10 января российскую столицу ожидает самая холодная пятидневка в XXI веке. Жители Москвы, похоже стойко переносят морозы.

Юлия: "Мне очень тепло. У меня есть вот этот шикарный комбинезон, который я надеваю раз в году. Сегодня именно такой день. Я не понимаю, почему люди мерзнут. Мне тепло и хорошо". 

Александр: "Сегодня чувствуется, что все-таки пришла зима. До этого было снежно, красиво, но холодка не ощущалось. Сегодня холод заставляет двигаться".

Татьяна: "Морозов ждала, кайфую от них, потому что родилась на Алтае и для меня минус 30, 40, 45 это те морозы, когда я себя ощущаю просто классно". 

Морозная погода будет стоять еще несколько дней. По данным Гидрометцентра, в Москве относительно потеплеет уже 11 января.