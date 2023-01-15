Якутия переживает аномальные морозы. Температура воздуха в ночные часы может достигать -62, – предупреждает региональный гидрометцентр. Среднесуточная температура в первые недели нового года оказалась на 7 градусов ниже климатической нормы. Жители Якутска после непродолжительного потепления в четверг – до -32 – готовится к новой волне холода:

— Первый раз такая зима. В прошлые годы было очень тепло, а сейчас прям очень холодно. Мы, местные, чувствуем это, а вот приезжие стоят на рыбе (торгуют), они вообще до костей промерзают.

— Мне прямо очень холодно, как будто это самая холодная зима. Ещё проблема в том, что у меня не тёплая обувь. В зданиях очень тепло, а на улице прямо холодно, и не знаю, где тут баланс найти.

Из-за аномальных морозов в школах Якутска отменены занятия, а густой туман привёл по меньшей мере к одному массовому ДТП. Как пишут региональные издания, ситуация осложняется изношенностью инфраструктуры. В начале января при температурах ниже -40 в столице региона из-за аварии более тысячи семей остались без отопления.