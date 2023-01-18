Акции протеста в Перу: 42 погибших за пять недель

Многотысячные демонстрации против смещения и ареста президента Педро Кастильо и назначения нового президента Дины Болуарте не прекращаются в Перу. Игнорируя чрезвычайное положение, тысячи протестующих из сельских районов и представители коренного населения съезжаются в столицу.

Одновременно с противниками на "марш за мир" вышли сторонники нового правительства.

За пять недель в столкновениях с полицией в Лиме погибли по меньшей мере 42 человека, в том числе подростки

Президент Дина Болуарте призвала демонстрантов, наводнивших Лиму, действовать "мирно и спокойно".

Во время акции протеста министр труда Эдуардо Гарсия объявил о своей отставке. Он сказал, что стране нужны извинения за смерти, и призвал правительство признать ошибки и не ждать выборов 2024 года.

В ноябре 2022 года в Перу прошли демонстрации за отставку президента Педро Кастильо. Его правительство обвиняли в коррупции. Экс-президент тогда назвал митингующих "врагами народа".