Туристы не могут улететь из Перу из-за антиправительственных протестов

Сотни туристов не могут вылететь из Перу из-за неутихающих антиправительственных протестов, которые охватили страну после отставки и ареста экс-президента Педро Кастильо. Манифестанты — в основном из бедных районов Перу — продолжают поддерживать Кастильо и требовать отставки его преемницы Дины Болуарте.

"Они захватывают аэропорты. А мы, туристы, страдаем, потому что не можем поехать на экскурсии и насладиться Куско и другими вещами. У нас есть обязательства, и нам нужно вернуться в свою страну. Это стало дорого и сложно", — говорит туристка из Аргентины Клара Угарте.

Из-за демонстраций властям пришлось на неопределенный срок закрыть Мачу-Пикчу. Манифестанты повредили ведущие в древний город инков железнодорожные пути, и внутри комплекса оказались заблокированы 418 туристов. Позже их удалось вывезти в столицу региона Куско, однако аэропорт также оказался захвачен активистами.

Протестующие блокируют дороги, поджигают правительственные здания и захватывают аэропорты уже около месяца. На улицах Перу — военные и бронетехника. За время протестов в стране погибли более 55 человек.