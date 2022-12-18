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мир

Перу: сотни иностранных туристов не могут вернуться домой

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 Euronews
Перу
Перу   -   Авторское право  AFP TV

Президент Перу Дина Болуарте заявила, что не уйдет в отставку, несмотря на протесты в связи с отстранением от власти ее предшественника Педро Кастильо.

"Моя отставка ничего не решит", - заявила Болуарте, призвав парламент провести как можно скорее досрочные выборы, чтобы успокоить население. Ранее Конгресс отклонил соответствующую правительственную инициативу.

Протесты в Перу начались 7 декабря после смещения Кастильо, которого обвинили в злоупотреблении властными полномочиями. На фоне антиправительственных акций и беспорядков в стране был введен режим ЧП.

Из-за протестов в Перу пострадало множество иностранных туристов. Сотни путешественников застряли в городке Агуас-Кальентес, недалеко от древнего города инков Мачу-Пикчу.

Вот уже несколько дней люди с нетерпением ждут дополнительную информацию о поездах, которые должны их доставить их обратно в город Куско, откуда они могли бы продолжить свой путь и вернуться на родину. Ранее мэр Мачу-Пикчу запросил у правительства вертолеты для эвакуации людей.