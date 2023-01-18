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мир

Мария Ресса оправдана

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 Viktoria Sinkevich
Мария Ресса
Мария Ресса   -   Авторское право  AP Photo/Basilio Sepe

Нобелевского лауреата и генерального директора издания Rappler Марию Рессу оправдали по делу о неуплате налогов.

По версии следствия, Мария Ресса и Rappler уклонялись от уплаты налогов при привлечении капитала иностранных партнеров — компаний North Base Media и Omidyar.

После вынесения приговора Ресса сказала: "Сегодня победили факты, победила правда, победила справедливость"

Ранее журналистка называла дело против нее следствием её критики в адрес бывшего президента Родриго Дутерте.

В 2021 году Мария Ресса стала лауреатом Нобелевской премии мира, разделив её с российским журналистом, главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым.