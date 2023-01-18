Французы готовятся к забастовкам

В преддверии масштабных протестов во Франции против грядущей пенсионной реформы сотни человек вышли во вторник на факельный марш в Марселе. В четверг закроются школы и некоторые предприятия, перестанет работать общественный транспорт.

Национальная железнодорожная компания сообщила об отмене большинства поездов и пригородных электричек. Парижское метро откроется только в час пик. В аэропорту Орли отменен каждый пятый рейс.

70% учителей начальных школ не выйдут на работу. Многие школы будут полностью закрыты.

К забастовкам присоединяться работники электростанций, нефтеперерабатывающих заводов.

Впервые за двенадцать лет восемь основных профсоюзов страны объединились для проведения митингов в более чем 200 городах. Они рассчитывают на "массовую" акцию, в которой примет участие "один миллион" демонстрантов

Более 10 000 полицейских и жандармов будут обеспечивать порядок на демонстрациях по всей Франции. 3 500 будут задействованы только в Париже.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает повышение пенсионного возраста социально справедливым проектом.

Надо заметить, что в 2010 году экс президент Николя Саркози предлогал аналогичную реформу. Социалист Оливье Дюссо был резко против изменений в трудовом законодательстве, но после назначения на пост министра труда он разрабатывает этот закон и готовится представить его перед Ассамблеей.