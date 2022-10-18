Забастовки во Франции с требованием повышения зарплат

Забастовка с требованием повышения заработной платы, к которой призывает французов профсоюз CGT, не получила такого размаха, на который надеялись организаторы. По разным данным от 107 000 до 300 000 человек вышли на демонстрации в городах по всей стране, требуя повысить оплату труда в соответствии с инфляцией. Профсоюз CGT настаивает на своём, требуя повышения минимальной заработной платы на 20% - это означает 2000 евро брутто в месяц вместо нынешних 1678 евро.

Филипп Мартинес, генеральный секретарь профсоюза CGT: "Наше требование - это повышение заработной платы, и первый параметр - это повышение минимальной заработной платы и скользящая шкала заработной платы для правительства, а затем без промедления нужно будет провести переговоры по требованиям рабочих в компаниях, не дожидаясь забастовки".

Забастовкой был частично охвачен и общественный транспорт, хотя массовых сбоев не было. Больше всего ощутили неудобства пассажиры пригородных поездов, так как курсировала только половина из них. И лишь две трети автобусов выехали из депо в Париже.

Во время марша в столице, собравшего от 13 000 до 70 000 человек, по данным сил правопорядка, произошли столкновения между группами демонстрантов и полицейскими. По меньшей мере 11 человек арестованы.