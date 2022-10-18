English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Франция

День всеобщей забастовки во Франции

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Профсоюз CGT обвиняет правительство в нарушении прав на забастовки
Профсоюз CGT обвиняет правительство в нарушении прав на забастовки   -   Авторское право  Daniel Cole/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Во Франции — день всеобщей забастовки с требованием повышения зарплат. Наблюдатели опасаются, что стачка может стать "чёрным вторником" для экономики. Но утром проблемы были сравнительно невелики. Общественный транспорт в Париже и региональные поезда во Франции ходят с перебоями, но транспортного коллапса пока нет.

Полиция ожидает, что в столице в маршах примут участие 15-20 тысяч человек, многочисленные шествия ожидаются и в других городах.

Филипп Мартинез, генеральный секретарь CGT:

"Вопрос о зарплате широко обсуждают по всей стране. Сегодня день межотраслевой забастовки, бастуют даже в "Диснейленде", например. Несмотря на повышение минимальной зарплаты, до конца месяца по-прежнему трудно дотянуть. Поэтому нам нужно еще одно повышение, минимальная зарплата выросла недостаточно".

Профсоюз CGT не смог договориться о повышении зарплат в нефтеперерабатывающем секторе. А после того, как разразился топливный кризис и правительство приказало части рабочих вернуться на места, профсоюз обвинил власти ещё и в нарушении права на забастовки и призвал присоединиться энергетиков, транспортников, госслужащих и сотрудников частного сектора. Особые опасения вызывает возможность забастовки работников атомных электростанций.