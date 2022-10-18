День всеобщей забастовки во Франции

Во Франции — день всеобщей забастовки с требованием повышения зарплат. Наблюдатели опасаются, что стачка может стать "чёрным вторником" для экономики. Но утром проблемы были сравнительно невелики. Общественный транспорт в Париже и региональные поезда во Франции ходят с перебоями, но транспортного коллапса пока нет.

Полиция ожидает, что в столице в маршах примут участие 15-20 тысяч человек, многочисленные шествия ожидаются и в других городах.

Филипп Мартинез, генеральный секретарь CGT:

"Вопрос о зарплате широко обсуждают по всей стране. Сегодня день межотраслевой забастовки, бастуют даже в "Диснейленде", например. Несмотря на повышение минимальной зарплаты, до конца месяца по-прежнему трудно дотянуть. Поэтому нам нужно еще одно повышение, минимальная зарплата выросла недостаточно".

Профсоюз CGT не смог договориться о повышении зарплат в нефтеперерабатывающем секторе. А после того, как разразился топливный кризис и правительство приказало части рабочих вернуться на места, профсоюз обвинил власти ещё и в нарушении права на забастовки и призвал присоединиться энергетиков, транспортников, госслужащих и сотрудников частного сектора. Особые опасения вызывает возможность забастовки работников атомных электростанций.