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мир

Франция: от забастовки не укрыться за границей

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 Alexander Kazakevich
Лионский вокзал Парижа во время забастовки контролёров билетов SNCF, 2 декабря 2022 года.
Лионский вокзал Парижа во время забастовки контролёров билетов SNCF, 2 декабря 2022 года.   -   Авторское право  STEPHANE DE SAKUTIN/AFP or licensors

Они не просто проверяют билеты, но и отвечают за безопасность пассажиров, без них не ходят поезда: из-за забастовки контролёров во Франции национальный оператор SNCF отменил 60% поездов. Проводники требуют улучшения условий труда и увеличения премий. 

От забастовки не укрыться и за границей: в эти выходные движение высокоскоростных TGV в Швейцарию и Италию сокращено на две трети. В Германию отправится лишь каждый второй запланированный пассажирский состав. Полностью прервано сообщение с Испанией.

В профсоюзе SUD-Rail говорят, что работа железнодорожного транспорта начнёт восстанавливаться в понедельник. Тем не менее социальное движение может возобновиться в канун рождества. 

Министр транспорта Франции Клеман Бонназвал перспективу забастовок во время зимних каникул "неприятной" и напомнил, что "французам и так приходится нелегко" в условиях инфляции и энергетического кризиса.