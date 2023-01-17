Италия: "Коза ностра" обезглавлена, борьба с мафией продолжается

Италия: "Коза ностра" обезглавлена, борьба с мафией продолжаетсяКомментарии
На улицах Палермо горожане празднуют арест одного из самых разыскиваемых мафиози Италии Маттео Мессина Денаро, который скрывался от правосудия с 1993 года . Однако, по мнению местных властей, несмотря на задержание "босса боссов" "Коза ностра", борьба с преступными формированиями далека от завершения.
Маурицио Де Лючия, Главный прокурор Палермо:
— Мы особенно гордимся проведенной сегодня утром операцией, завершившей долгое и сложное расследование. Над этим делом работали все полицейские подразделения нашего государства. Мы поймали последнего серийного убийцу периода 1992-93 годов. Это был долг республики перед жертвами тех лет. И этот долг, наконец, частично оплачен.
Его арест в частной клинике стал завершающим этапом продолжавшейся несколько десятилетий войны с организованной преступностью, сильно ослабившей сицилийскую мафию. Однако, несмотря на борьбу, в стране по-прежнему процветает вымогательство и торговля наркотиками и по мере ослабления конкурентов, растет влияние других преступных группировок, таких, например, как Ндрангета, базирующаяся в самой бедной провинции Италии - Калабрии.