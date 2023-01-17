English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

мир

Италия: "Коза ностра" обезглавлена, борьба с мафией продолжается

Access to the comments Комментарии
 Viktoria Sinkevich
Пресс конференция по поводу ареста одного из самых разыскиваемых мафиози Италии Маттео Мессина Денаро
Пресс конференция по поводу ареста одного из самых разыскиваемых мафиози Италии Маттео Мессина Денаро   -   Авторское право  Salvatore Cavalli/AP

На улицах Палермо горожане празднуют арест одного из самых разыскиваемых мафиози Италии Маттео Мессина Денаро, который скрывался от правосудия с 1993 года . Однако, по мнению местных властей, несмотря на задержание "босса боссов"  "Коза ностра", борьба с преступными формированиями далека от завершения.

Маурицио Де Лючия, Главный прокурор Палермо:

— Мы особенно гордимся проведенной сегодня утром операцией, завершившей долгое и сложное расследование. Над этим делом работали все полицейские подразделения нашего государства. Мы поймали последнего серийного убийцу периода 1992-93 годов. Это был долг республики перед жертвами тех лет. И этот долг, наконец, частично оплачен.

Маттео Денаро два раза был заочно приговорен к пожизненному заключению за убийства и за организацию серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции. Согласно некоторым свидетельствам, он сделал пластическую операцию и полностью изменил свою внешность. Считалось, что все эти годы мафиози все еще отдавал приказы подчиненным из различных секретных мест

Его арест в частной клинике стал завершающим этапом продолжавшейся несколько десятилетий войны с организованной преступностью, сильно ослабившей сицилийскую мафию. Однако, несмотря на борьбу, в стране по-прежнему процветает вымогательство и торговля наркотиками и по мере ослабления конкурентов, растет влияние других преступных группировок, таких, например, как Ндрангета, базирующаяся в самой бедной провинции Италии - Калабрии.