Италия: "Коза ностра" обезглавлена, борьба с мафией продолжается

На улицах Палермо горожане празднуют арест одного из самых разыскиваемых мафиози Италии Маттео Мессина Денаро, который скрывался от правосудия с 1993 года . Однако, по мнению местных властей, несмотря на задержание "босса боссов" "Коза ностра", борьба с преступными формированиями далека от завершения.

Маурицио Де Лючия, Главный прокурор Палермо:

— Мы особенно гордимся проведенной сегодня утром операцией, завершившей долгое и сложное расследование. Над этим делом работали все полицейские подразделения нашего государства. Мы поймали последнего серийного убийцу периода 1992-93 годов. Это был долг республики перед жертвами тех лет. И этот долг, наконец, частично оплачен.

Маттео Денаро два раза был заочно приговорен к пожизненному заключению за убийства и за организацию серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции. Согласно некоторым свидетельствам, он сделал пластическую операцию и полностью изменил свою внешность. Считалось, что все эти годы мафиози все еще отдавал приказы подчиненным из различных секретных мест

Его арест в частной клинике стал завершающим этапом продолжавшейся несколько десятилетий войны с организованной преступностью, сильно ослабившей сицилийскую мафию. Однако, несмотря на борьбу, в стране по-прежнему процветает вымогательство и торговля наркотиками и по мере ослабления конкурентов, растет влияние других преступных группировок, таких, например, как Ндрангета, базирующаяся в самой бедной провинции Италии - Калабрии.