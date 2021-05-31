Одна семья — три ребёнка. Но роста рождаемости не ждут

Политбюро ЦК Компартии Китая разрешило гражданам иметь до трёх детей в семье. Правда, дата вступления в силу этого разрешения не уточняется.

Сейчас население страны превышает 1400 млн человек. Однако уровень рождаемости постоянно снижается. В прошлом году он оказался самым низким с самого момента основания КНР. Кроме того, население Китая заметно стареет — что, согласно заявлению ЦК, и стало причиной новых послаблений демографической политики.

В 1979 году власти КНР из-за ограниченности ресурсов начали политику "Одна семья — один ребёнок". Она частично помогла улучшить условия жизни в стране, но привела к заметному гендерному дисбалансу: в традиционном китайском обществе предпочитали воспитывать мальчиков. Улучшение условий жизни позволило полностью отменить эту политику в 2016 году. Сейчас всем семьям можно заводить двоих детей.

Однако китайские эксперты считают, что семьи уже привыкли направлять все ресурсы на единственного ребёнка, и опасаются, что второго не смогут обеспечить так же. А потому КНР в ближайшие годы может дойти и до естественной убыли населения.