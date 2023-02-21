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Польша

Дипломатические трения заблокировали автоперевозки

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 Кнарик Хачатрян
Грузовики, ждущие часами на белорусско-польской границе
Грузовики, ждущие часами на белорусско-польской границе   -  Авторское право  JANEK SKARZYNSKI/AFP or licensors

Польша проинформировала Беларусь об ограничении движения грузовиков через  Кукурыки-Козловичи, последний остававшийся открытым КПП для транзита грузов. Теперь   через него будут пропускаться лишь фуры, зарегистрированные в государствах-членах ЕС. 

Это усугубило дипломатический скандал в связи с осуждением в Гродно Анджея Почобута, журналиста польского происхождения, почти две недели назад. Он был приговорён к 8 годам тюрьмы.  

В ответ на это Варшава закрыла для белорусских фур пограничный переход Бобровники. В результате на границе образовались чудовищные пробки, а Минск в свою очередь запретил польским грузовикам въезжать на белорусскую территорию через границы третьих госдуарств и выслал из страны двух польских дипломатов и офицера связи пограничной службы. 

Теперь перекрыт и  на белорусско-польской границе остается лишь один пассажирский пункт пропуска Брест - Тересполь и ни одного грузового. Пешеходы и частные автомобили смогут пересекать границу также и через другие КПП.

 По данным пограничной службы, время ожидания частных автомобилей на Кукурыкской таможне во вторник утром составило около 53 часов.