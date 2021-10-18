Евросоюз хочет лишить Беларусь своих авиалайнеров

Введение санкций против Беларуси за переправку мигрантов обсуждают на переговорах в Люксембурге министры иностранных дел Евросоюза. Некоторые из них предлагают запретить зарегистрированным в ЕС авиакомпаниям сдавать в лизинг самолеты национальному перевозчику “Белавиа”. Тысячи людей были доставлены из Ирака и Турции в Беларусь, а затем к границе с Польшей и Литвой.

«Нам нужно найти способы, как остановить полеты в Беларусь, в аэропорт Минска, и наказать "Белавиа", - сказал литовский министр Габриэлюс Ландсбергис. - Кроме того, нужно послать сигнал авиакомпаниям, которые привозят из других стран в Беларусь людей, чтобы оттуда они мигрировали на Запад, проскочив под европейским радаром. Но мы видим их, и всё это неправильно».

Лизингом авиалайнеров больше всего занимается Ирландия. Некоторые её фирмы продолжают сдавать в аренду «Белавиа» самолеты, которые используются для перевозки мигрантов к границе ЕС.

«Как нам усилить давление - вопросы открытый, -сказал министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени. - Но я думаю, что нужно проводить различие между санкциями, которые исключат дальнейшую или будущую аренду самолетов для "Белавиа", и действующими контрактами, по которым есть юридические обязательства. Так что это трудная сфера с юридической точки зрения при том, что Ирландия хочет усиления давления и санкций против белорусского режима".

Консультант по международному авиационному праву сказал Euronews, что предложение Ирландии, хотя и хорошее, может снизить эффективность санкций, поскольку ограничительными мерами будут затронуты в первую очередь частные компании, которым предъявят претензии:

"Это будет означать, что мы увидим новые зоны войны и тяжбы между участниками контрактов, теми кто берёт и сдаёт самолёты в аренду, - сказал Николай Элерс. - Если кто-то из них не сможет отвергнуть предъявленные им требования по поводу нарушения контрактов, то они попытаются возместить свои убытки, обратившись с правительствам, которые и навязали им эти меры ".

Между тем продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация на приграничной территории между Беларусью и Евросоюзом, где застряли мигранты. Известно, что там погибло семь человек.