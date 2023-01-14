Киев: "бои за Соледар продолжаются"

Ситуация в Соледаре Донецкой области остаётся неясной. В Москве ещё в пятницу утверждали, что город находится под российским контролем и бои там практически затихают; российские телеканалы демонстрируют кадры жителей города, которых вывозят на восток.

Украинские официальные лица заявляют, что бои за этот город — и другие населённые пункты Донбасса — продолжаются.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Идёт тяжёлая битва за Донетчину, битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города на востоке нашей страны. Хотя враг и сосредоточил свои самые крупные силы именно на этом направлении, наши воины, Вооружённые силы Украины, все силы обороны и безопасности защищают страну".

В России заявляют, что бои в районе Бахмута и Соледара должны укрепить стратегические позиции в Донбассе.

Западаные аналитики, такие как "Институт изучения войны", уверены, что значение этих населённых пунктов, почти полностью разрушенных, уже скорее символическое.