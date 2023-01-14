Совбез ООН: "Все войны заканчиваются"

Совет Безопасности ООН обсудил теоретическую возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом. Представители Генерального секретаря завили, что готовы помочь сторонам положить конец конфликту.

Розмари ди Карло, зам.генерального секретаря ООН:

"Сейчас нет никаких признаков прекращения боевых действий. Преобладает военная логика, и сейчас очень мало возможностей для диалога, если таковые вообще имеются. Но все войны заканчиваются, и эта тоже закончится".

Представители Украины инициировали вопрос об исключении России из состава Совбеза ООН; по их мнению, нет законных оснований для того, чтобы Россия "занимала кресло Советского Союза".

Эмине Джапарова, вице-премьер Украины:

"Нам ясно, что нет места для компромисса со злом. Потому что если Украина прекратит воевать, она погибнет. Мир, каким мы его знаем, умрёт. Если Россия прекратит свою агрессию, война закончится. Всё очень просто".

Российский представитель заявил, что Москва готова к переговорам — но только если они будут способствовать достижению целей России, иначе "поставленные задачи будут достигнуты военными средствами". "Формулу Зеленского" в Москве отвергают.