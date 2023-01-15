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Украина

Удар по Днепру: новые жертвы

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 Alexander Kazakevich
Спасатели выносят раненых на месте взрыва российской ракеты, Днепр, Украина, 15 января 2023 года.
Спасатели выносят раненых на месте взрыва российской ракеты, Днепр, Украина, 15 января 2023 года.   -   Авторское право  AP Photo/Yevhenii Zavhorodnii

Число погибших в Днепре в результате российского удара по жилой многоэтажке возросло до 29, более 70 жильцов получили ранения. Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

Ранее Владимир Зеленскийзаявил, что из-под завалов на месте разрушенного подъезда удалось извлечь 39 человек. Так, в воскресенье сотрудникам экстренных служб удалось спасти женщину, её голос услышали во время т.н. "минуты тишины". Более 40 человек числятся пропавшими без вести.

В Офисе генпрокурора Украины заявили, что, по предварительной информации, удар по дому был совершён с помощью российской крылатой ракеты Х-22. 

"Ракетный удар был прямой. Никакого ПВО", – написал мэр Днепра. 

Тем временем в интервью российскому государственному телевидению Владимир Путин высказался о "положительной динамике" на фронте после того, как в Минобороны и группе Вагнера отчитались о взятии соседнего с Бахмутом Соледара. Украинская сторона этого не подтверждает.

Накануне появилось видео, на котором основатель частной военной компании Евгений Пригожин представил бойца, которого он назвал командующим штурмом.

В воскресенье Государственная пограничная служба Украины опубликовала видеозапись, где, как утверждается, запечатлена атака беспилотника на позиции "вагнеровцев" на "линии обороны в Соледаре". Дата съёмки не уточняется.